جامعة العريش تشارك في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشمال سيناء

استقبل الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتورة نهى طلعت أمينة اللجنة الاجتماعية لمتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتأتي الزيارة ضمن خطة عمل لجنة الحقوق الاجتماعية، وتهدف الزيارة إلى تقييم مدى التقدم في تنفيذ بنود المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات جديدة على رأسها شمال سيناء.

تفقد الوحدات الصحية

يركز وفد المجلس على تفقد الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية لمراجعة الجاهزية الفنية والبنية التحتية وتقييم كفاءة منظومة الحوكمة والتمويل المخصصة للخدمات الصحية.

ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات ميدانية مع القيادات المحلية والتنفيذية، وكذلك مع عدد من ممثلي المجتمع المدني والمواطنين للاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم المتعلقة بحقوقهم الصحية والاجتماعية.

المراجعة الدورية الشاملة

وأكدت الدكتورة نهى طلعت أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة المجلس لتوصيات "المراجعة الدورية الشاملة" التي التزمت بها الدولة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي نصت على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.

كما أشاد رئيس الجامعة بدور مشروع التأمين الصحي الشامل وأنه أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أكد الدكتور حسن الدمرداش على مجهودات القيادة السياسية الممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

كما استعرض سيادته أهم استثمارات الدولة المصرية التي أصبحت إنجازات داخل الجامعة مؤمنه بدورها التعليمي والخدمي المجتمعي.

وفي نهاية اللقاء أثنى أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان على كمية الاستثمارات التي جعلت جامعة العريش صرحًا تعليميًا متميزًا يساهم في التنمية المستدامة للمجتمع السيناوي.