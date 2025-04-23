روما بدل الرياض.. تغيير في جدول زيارات ترامب الخارجية بسبب جنازة البابا فرنسيس

في تحول مفاجئ لجدول زياراته الخارجية، أعلن البيت الأبيض أن العاصمة الإيطالية روما ستكون أولى محطات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خارج البلاد في ولايته الثانية، بدلاً من المملكة العربية السعودية كما كان مخططًا سابقًا.

المناسبة: جنازة البابا فرنسيس



وأوضح البيان أن سبب الزيارة هو مشاركة الرئيس ترامب في جنازة البابا فرنسيس، المقررة يوم السبت الموافق 26 أبريل، ما يعكس أهمية الحدث على الصعيدين الديني والدبلوماسي.



إلغاء زيارة السعودية وتأجيلها لوقت لاحق

وكان من المقرر أن يبدأ ترامب جولته الخارجية الثانية من الرياض، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع المملكة، إلا أن المستجدات فرضت تعديل الجدول، على أن يُعاد ترتيب زيارة السعودية لاحقًا.