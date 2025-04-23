إعلام إسرائيلي: سموتريتش هدد رئيس الأركان بإقالته إذا لم يمتثل لأوامر الحكومة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، هدد رئيس الأركان بإقالته إذا لم يمتثل لأوامر الحكومة بشأن المساعدات، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وتابعت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدلي اليوم بشهادته بالمحكمة في جلسة مغلقة بسبب قضايا أمنية حساسة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك فترات راحة مرنة للخدمة تسمح بالعودة الفورية إلى الجيش للذين يوقعون على عرائض الاحتجاج المطالبة بوقف الحرب على غزة.

وتابعت: أن جلسة الكابينت انتهت أمس دون اتخاذ قرار بشأن توسيع القتال في غزة بسبب وجود خلافات، وان رئيس الأركان طرح على وزراء الكابينت خطة عسكرية من أجل استمرار العملية في غزة، وهذه الخطة أثارت جدلا واسعا وانتقادات عدد من الوزراء، وأن وزير الدفاع وآخرون عارضوا خطة رئيس الأركان وقالوا إنه يكرر أخطاء سلفه.