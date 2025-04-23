سمير عمر: "الإعلام المصري بحاجة إلى بيئة عمل داعمة"

الأربعاء 23/أبريل/2025 - 06:37 ص

قال سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن التحدي الأكبر في تطوير الإعلام المصري يكمن في كيفية توظيف الإمكانيات المتاحة بشكل مثالي.

وأضاف عمر، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "أون"، أنه "لا توجد مشكلة في الإمكانيات، بل في كيفية استغلالها بما يعود بالفائدة"، مشيرًا إلى أهمية الخبرة وتوفير بيئة عمل داعمة للصحفيين والإعلاميين.

وتابع: "نستطيع أن نحقق إعلامًا أفضل إذا تم توظيف الإمكانيات بشكل صحيح، كما أن بيئة العمل الجيدة تسهم في تحسين أداء الإعلامي وتقديم محتوى متميز". وأوضح سمير عمر أنه يجب العمل على إنشاء بيئة تشجع على الإبداع وتنمي قدرات الصحفيين والإعلاميين.

وأشار إلى أن التحدي الأهم في الإعلام هو القدرة على تقديم محتوى دقيق في وقت سريع، وهو ما يتطلب تدريبًا مستمرًا وتطويرًا للمهارات. وأكد أن العمل الجماعي والاحترافية هما العنصران الرئيسيان لتحقيق هذا الهدف.