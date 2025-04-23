سمير عمر: "القاهرة الإخبارية بدأت في ظروف صعبة"

الأربعاء 23/أبريل/2025 - 06:35 ص

وجه سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر إلى جميع الزملاء الذين أسهموا في بداية قناة "القاهرة الإخبارية"، خاصة في ظل التحديات الصعبة التي واجهتها القناة في بداية انطلاقها.

وقال في تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "أون"،: "لقد بدأنا في ظروف ليست سهلة، حيث كان الإقليم يموج بالتغيرات والصراعات وكان هناك حزام نار يحيط بمصر من كل جانب".

وأضاف سمير عمر أنه يوجه التحية إلى الإعلاميين الذين شاركوا في تأسيس القناة مثل الإعلامي أحمد الطاهري والكاتب عبد اللطيف المناوي، حيث كان لهم دور كبير في مواجهة صعوبات البدايات. وأكد أن التجربة رغم كل التحديات كانت ناجحة في النهاية، وأن القناة استطاعت أن تثبت وجودها على الساحة الإعلامية.

وأوضح أن عودته للعمل في مصر تمثل بالنسبة له عودة "لاعب كرة محترف إلى المنتخب الوطني"، وأنه يتمنى أن يقدم تجربة إعلامية ناجحة تليق بمصر ومكانتها الإقليمية والدولية. وأكد أنه يسعى لتقديم إعلام يرفع الوعي ويعزز القيم الإنسانية في المجتمع.