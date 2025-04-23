سمير عمر: "مصر تمتلك علامة تجارية إعلامية قوية"

الأربعاء 23/أبريل/2025 - 06:33 ص

أكد سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مصر لا تحتاج إلى بناء سمعة إعلامية جديدة لأنها تملك بالفعل تاريخًا طويلًا ومكانة مرموقة تؤهلها لذلك.

وقال في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي: "العلامة التجارية للدولة ليست بدعة، ومصر لا تحتاج إلى سمعة جديدة، فهي تمتلك تاريخًا طويلًا وطبيعة دولة تؤهلها أن تكون قائدة إقليمية".

وتابع سمير عمر: "مصر تمثل إقليم القاعدة، ولها أهمية كبرى على مستوى الأفكار والمعتقدات"، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الدول العربية لمتابعة ما يحدث في مصر. وأضاف أنه في ضوء هذه الأهمية، يجب أن يكون الإعلام المصري أقوى وأسرع ليواكب مكانة مصر الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أنه يمكن لمصر أن تبرز هذه العلامة التجارية الإعلامية من خلال تحفيز الإعلام المحلي على تعزيز قيمه المهنية والإنسانية. وأوضح أن الإعلام المصري قادر على لعب دور بارز في تعزيز مكانة الدولة في المنطقة والعالم.