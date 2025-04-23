سمير عمر: "الإعلام المصري بحاجة إلى السرعة والدقة"

الأربعاء 23/أبريل/2025 - 06:31 ص

قال الكاتب الصحفي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الإعلام المصري يحتاج إلى المزيد من القوة والسرعة والدقة ليواكب التطورات الحديثة.

وأضاف خلال حوار مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، أن الهدف هو جعل القنوات الإخبارية المصرية المرجع الأول لكل ما يحدث في مصر، داعيًا إلى أن يكون الإعلام مصدرًا حقيقيًا للمعلومة بدلًا من الاعتماد على وسائل إعلام قد تفتقر إلى الحياد.

وتابع عمر أن غياب المعلومة من المصدر الصحيح هو السبب الرئيسي في وجود أزمة في نقل الصورة الصحيحة، مؤكدًا على ضرورة توفر إعلام يستند إلى الحقيقة ويساهم في زيادة الوعي لدى المواطنين. وأشار إلى أن وسائل الإعلام يجب أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المجتمع من خلال تقديم محتوى دقيق وسريع.

وأوضح رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة أن الإعلام المصري بحاجة إلى أن يكون أسرع وأكثر قدرة على مواجهة التحديات، ويجب أن يتم التركيز على تقديم معلومات موثوقة للمتابعين. وأكد أن هذا هو السبيل لتعزيز الثقة في وسائل الإعلام المصرية وجعلها المصدر الأول في نقل الأخبار.