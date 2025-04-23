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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سمير عمر: أسعى أن تكون القنوات الإخبارية المرجع الأساسي لكل ما يدور في مصر

البوابة نيوز
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أكد الكاتب الصحفي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن القنوات المصرية الإخبارية هي المرجع الأساسي لكل ما يدور في مصر، قائلًا: "اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا"، متابعًا: "نحن بحاجة إلى إعلام على هذا النحو وأن يكون الإعلام أسرع وأقوى وأدق".

وأضاف خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون": "العلامة التجارية للدولة ليست بدعة، ومصر لا تحتاج إلى سمعة أو علامة تجارية بالتاريخ الطويل وطبيعة الدولة المصرية.. وهناك أشقاء عرب يتابعون بجدية كل ما يحدث في مصر.. ومصر دولة مهمة وتمثل إقليم القاعدة، ولها أهمية كبرى على كافة الأفكار والمعتقدات".

وتابع الكاتب الصحفي سمير عمر: "ليس لدينا مشكلة في الإمكانيات ونحتاج إلى حسن استغلال الإمكانيات المتاحة وكيفية الاستثمار بما يحقق العائد.. ويمكننا أن نحقق إعلامًا أفضل من خلال الإمكانيات المتاحة من خلال الإصرار والخبرة وتوفير بيئة عمل أفضل".

الكاتب الصحفي سمير عمر رئيس قطاع الأخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كلمة أخيرة