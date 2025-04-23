سمير عمر: مصر تملك السمعة والمكانة لبناء علامة إعلامية قوية

الأربعاء 23/أبريل/2025 - 06:09 ص

قال الكاتب الصحفي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في حوار له خلال برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، إنهم يسعون إلى تقديم إعلام يليق بقيمة المهنة ويؤمن بدوره في رفع وعي المواطنين.

وأوضح أنه في الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول لبناء علامة تجارية إعلامية وتخصيص أموال لذلك، تمتلك مصر بالفعل التاريخ والمكانة والسمعة التي تؤهلها لتحقيق ذلك.

وأكد سمير عمر أن التحدي لا يكمن في توفر الإمكانيات، بل في كيفية توظيفها بشكل أمثل. وأضاف أن الإعلام المصري قادر على تحقيق الأفضل في ظل الإمكانيات المتاحة، إلا أن ما ينقصه هو الخبرة وخلق بيئة عمل أكثر دعمًا وتمكينًا.

وأشار الكاتب الصحفي سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أن من المهم تحقيق التوازن بين سرعة نقل الخبر ودقته، وهذه المعادلة هي التحدي الحقيقي الذي يواجه الإعلام في العصر الحالي.