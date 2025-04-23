سمير عمر: "القاهرة الإخبارية" لديها 19 مراسلًا خارجيًا.. ليس عددًا كبيرًا لكنه ليس قليلًا

الأربعاء 23/أبريل/2025 - 06:03 ص

قال الكاتب الصحفي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن قناة "القاهرة الإخبارية" تضم حاليًا 19 مراسلًا خارجيًا، وهو رقم "ليس كبيرًا، لكنه أيضًا ليس قليلًا"، على حد تعبيره.

وأوضح عمر، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أنه يستطيع تقديم عمل إخباري ناجح من خلال هذا العدد من المراسلين.

وأضاف: "لدينا زميلنا عمرو المنيري، وهو مراسل مخضرم، كان في بروكسل، ثم أُرسل إلى لوكسمبورغ، وبالأمس توجه إلى الفاتيكان لتغطية وفاة البابا فرانسيس. وبالتالي، يمكن بمراسل واحد تقديم خدمة إخبارية متكاملة."

وتابع: "إذا كان لدينا مراسل في السودان، فيمكن استخدامه لتغطية الشأن الإفريقي، وإذا وُجد مراسل في تونس، يمكن توظيفه لتغطية أخبار الجزائر والمغرب كذلك."

وأشار عمر إلى أن إعادة توظيف الموارد البشرية والإمكانيات المتاحة بشكل ذكي يتيح لهذه القنوات تقديم إعلام أفضل وتغطيات أوسع وأكثر فاعلية.