التحريات تكشف سبب حريق ورشة في حلوان

كشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، بشأن نشوب حريق داخل ورشة ميكانيكا، تفاصيل الواقعة، إذ تبين حدوث ماس كهربائي في أحد الوصلات ما تسبب في اشتعال النيران بمحتويات الورشة، ولا يوجد شبهة جنائية حول الحادث.

البلاغ

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق داخل ورشة ميكانيكا بمدينة حلوان.

وعلى الفور تم الدفع بعربات الاطفاء لموقع الحريق وفرض كرودن بمحيط النيران، وتمت أعمال السيطرة عليها وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية، فيما انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث لمناقشة شهود العيان.

