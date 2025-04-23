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الأربعاء 23 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحريات تكشف سبب حريق ورشة في حلوان

أرشيفية
أرشيفية
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كشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، بشأن نشوب حريق داخل ورشة ميكانيكا، تفاصيل الواقعة، إذ تبين حدوث ماس كهربائي في أحد الوصلات ما تسبب في اشتعال النيران بمحتويات الورشة، ولا يوجد شبهة جنائية حول الحادث.

البلاغ

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق داخل ورشة ميكانيكا بمدينة حلوان.

 وعلى الفور تم الدفع بعربات الاطفاء لموقع الحريق وفرض كرودن بمحيط النيران، وتمت أعمال السيطرة عليها وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية، فيما انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث لمناقشة شهود العيان.
 

اشتعال النيران التحريات تكشف سبب حريق حدوث ماس كهربائي حريق داخل قسم شرطة حلوان ورشة ميكانيكا