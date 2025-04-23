تجديد حبس عصابة فرض الإتاوات في القطامية

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمتي فرض الإتاوات وحيازة أسلحة نارية بمنطقة القطامية.

ضبط تشكيل عصابي

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي 4 عناصر إجرامية لقيامهم بفرض إتاوات على القائمين على المواقع الإنشائية بالقاهرة.

التحريات

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بالتردد على المواقع الإنشائية بدائرة القسم وفرض إتاوات على القائمين عليها بإستخدام أسلحة نارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية – 2 فرد خرطوش – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة

3 سيارات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

