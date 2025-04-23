أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء 22 أبريل 2025، وهو أول أيام عمل البنوك عقب عطلة عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

وسجل الدولار الأمريكي انخفاضًا بنحو 9 قروش مقارنة بإغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعره 50.96 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع، مقابل 51.05 جنيه للشراء و51.19 جنيه للبيع في نهاية تعاملات الخميس الماضي.

وفيما يلي تعرض “البوابة نيوز” الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية والعربية المعلنة من البنك المركزي المصري بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025:

أسعار العملات الأجنبية:

الدولار الأمريكي: 50.9678 جنيه للشراء – 51.1001 جنيه للبيع

اليورو الأوروبي: 58.5519 جنيه للشراء – 58.7140 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني: 68.1746 جنيه للشراء – 68.3617 جنيه للبيع

الين الياباني (لكل 100 ين): 36.3485 جنيه للشراء – 36.4454 جنيه للبيع

الفرنك السويسري: 62.7915 جنيه للشراء – 62.9854 جنيه للبيع

الدولار الكندي: 36.8025 جنيه للشراء – 36.9060 جنيه للبيع

الدولار الأسترالي: 32.5939 جنيه للشراء – 32.6938 جنيه للبيع

الكرونة النرويجية: 4.9227 جنيه للشراء – 4.9373 جنيه للبيع

الكرونة السويدية: 5.3624 جنيه للشراء – 5.3791 جنيه للبيع

الكرونة الدنماركية: 7.8435 جنيه للشراء – 7.8649 جنيه للبيع

اليوان الصيني: 6.9689 جنيه للشراء – 6.9873 جنيه للبيع

أسعار العملات الخليجية والعربية:

الريال السعودي: 13.5874 جنيه للشراء – 13.6234 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي: 13.8752 جنيه للشراء – 13.9131 جنيه للبيع

الدينار الكويتي: 166.5997 جنيه للشراء – 167.1959 جنيه للبيع

الريال القطري: 13.9661 جنيه للشراء – 14.0331 جنيه للبيع

الريال العُماني: 132.3771 جنيه للشراء – 132.7378 جنيه للبيع

الدينار البحريني: 135.2551 جنيه للشراء – 135.6015 جنيه للبيع

الدينار الأردني: 71.7857 جنيه للشراء – 72.1752 جنيه للبيع

يُشار إلى أن أسعار العملات في السوق المصرية تتأثر بعدة عوامل، أبرزها حجم التدفقات النقدية الأجنبية، ومعدل الطلب المحلي على العملة الصعبة، إلى جانب التطورات الاقتصادية العالمية وتغيرات أسعار الفائدة.