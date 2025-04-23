الصين: نسهّل جهود ميانمار لدفع عملية السلام في شمال البلاد

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين تواصل تسهيل جهود ميانمار الرامية إلى تعزيز عملية السلام في شمال البلاد، في إطار احترام إرادة وتطلعات الأطراف المعنية داخل ميانمار.

وقال المتحدث باسم الوزارة، قوه جيا كون، في تصريح رسمي اليوم الثلاثاء، إن الصين تتابع عن كثب التطورات في ميانمار، وتدعم مساعي الحل السلمي للنزاعات الداخلية، بما يضمن الاستقرار الإقليمي ويخدم مصالح شعوب المنطقة.

وأضاف أن بكين تتعاون بشكل وثيق مع الأطراف الفاعلة في ميانمار للمساعدة على تهيئة الظروف الملائمة للحوار السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية، مشددًا على أن احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية يظلان أساسين في السياسة الخارجية الصينية.

ويأتي هذا الموقف في وقت تتصاعد فيه التوترات شمال ميانمار بين الجيش المركزي والجماعات العرقية المسلحة، وسط جهود إقليمية ودولية لحلحلة الأزمة.