وزير الخارجية الصيني: نتطلع إلى دور بنّاء من الحكومة النمساوية الجديدة في تعزيز السلام والتعاون الدولي

الأربعاء 23/أبريل/2025 - 06:41 ص

أعرب وزير الخارجية الصيني، وانج يي، عن تطلع بلاده إلى استمرار الحكومة النمساوية الجديدة في انتهاج سياسة ودية تجاه الصين، وتعزيز التعاون الثنائي لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، والمساهمة في دعم الاستقرار والسلام الدوليين.

وفي تصريحات رسمية نقلتها وسائل إعلام صينية الثلاثاء، قال وانج إن الصين تثمن علاقاتها مع النمسا، وتؤمن بأهمية الشراكة القائمة بين البلدين في مجالات متعددة، خصوصًا في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتغيرة.

وأكد الوزير الصيني استعداد بكين لتعميق التنسيق مع فيينا في المحافل الدولية، والعمل بشكل مشترك على معالجة القضايا العالمية الملحة، بما في ذلك تغير المناخ، والتنمية المستدامة، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

ويأتي هذا التصريح في أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة في النمسا، ما يعكس رغبة بكين في الحفاظ على زخم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.