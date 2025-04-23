بولندا تسجل نموًا مفاجئًا في الإنتاج الصناعي بنسبة 2.5% خلال مارس

الأربعاء 23/أبريل/2025 - 05:39 ص

أفاد مكتب الإحصاء البولندي (GUS) بأن الإنتاج الصناعي في البلاد سجّل نموًا مفاجئًا بنسبة 2.5% على أساس سنوي خلال شهر مارس 2025، وذلك بعد تراجع بنسبة 1.9% في فبراير، ما يعكس انتعاشًا نسبيًا في القطاع رغم المخاوف الاقتصادية العالمية.

وأوضح المكتب أن هذا النمو جاء بالأسعار الثابتة، لكنه أشار إلى أن النتائج كانت أقل من توقعات الأسواق، التي كانت تشير إلى تعافٍ أقوى في ضوء السياسات التحفيزية المطبقة.

ويرى مراقبون أن تحسّن الإنتاج الصناعي يعود إلى زيادة الطلب المحلي وانتعاش بعض القطاعات التصديرية، إلا أن التحديات العالمية، بما في ذلك اضطرابات سلاسل التوريد والتقلبات في أسعار الطاقة، لا تزال تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية للبلاد.

وأكدت الحكومة البولندية أنها ستواصل متابعة المؤشرات الصناعية عن كثب، وتعمل على توفير الدعم اللازم لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني في ظل الأوضاع الدولية المتقلبة.