الصين ترفض "بشدة" الاتهامات الأمريكية بشأن أصول فيروس "كوفيد-19"

أعربت الصين عن رفضها القاطع لما وصفته بـ"الادعاءات الأمريكية المتكررة وغير المستندة إلى أدلة" بشأن أصول فيروس "كوفيد-19"، وخصوصًا نظرية تسرب الفيروس من مختبر صيني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، في تصريح رسمي الثلاثاء، إن "إعادة الترويج لنظرية المؤامرة بشأن تسرب الفيروس عبر منصات إلكترونية أمريكية، واتهام الصين دون أدلة دامغة، يمثل محاولة سياسية لتشويه سمعة بكين، وليست جزءًا من مسعى علمي حقيقي".

وأكد المتحدث أن بلاده تعاونت بشفافية مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي في تتبع أصول الفيروس، مشددًا على أن "تسييس القضايا الصحية العالمية يُقوّض الجهود الدولية لمكافحة الأوبئة".

وأضاف قوه أن الصين تحثّ الولايات المتحدة على التوقف عن استخدام الجائحة كأداة سياسية، والتركيز بدلًا من ذلك على تعزيز التعاون الدولي في المجال الصحي.