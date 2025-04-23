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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"أوتشا": الوضع الإنساني في غزة بلغ أسوأ مراحله منذ بدء الحرب

المتحدث باسم مكتب
المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
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حذر ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة قد بلغ مرحلة هي الأسوأ منذ اندلاع الحرب، مؤكدًا أن الأزمة الإنسانية في القطاع وصلت إلى مستويات "غير مسبوقة".

وأوضح لايركه، في مؤتمر صحفي عقد في جنيف الثلاثاء، أن السكان في غزة يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب، إلى جانب انهيار واسع في البنية التحتية الصحية والخدمات الأساسية، وسط استمرار القصف والتصعيد العسكري.

وأشار إلى أن فرق الإغاثة تواجه تحديات جسيمة في إيصال المساعدات الإنسانية، في ظل تقييد الوصول وإغلاق المعابر، مضيفًا أن "الوضع يزداد سوءًا مع كل يوم يمر، والاحتياجات الإنسانية تفوق بكثير القدرات المتاحة على الأرض".

ودعا لايركه المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لتأمين ممرات إنسانية آمنة وضمان وصول الإمدادات الحيوية إلى السكان المدنيين المحاصرين في القطاع.

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