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الأربعاء 23 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيران تعلن تأجيل اجتماع الخبراء الفنيين مع واشنطن إلى السبت المقبل

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، تأجيل اجتماع الخبراء الفنيين بين إيران والولايات المتحدة، الذي كان من المقرر عقده اليوم الأربعاء في العاصمة الأردنية عمّان، إلى يوم السبت المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" عن بقائي قوله إن التأجيل تم بالتوافق بين الجانبين، دون الإشارة إلى أسباب محددة وراء تغيير الموعد.

ويأتي هذا الاجتماع الفني في إطار جهود غير مباشرة لتقريب وجهات النظر بشأن عدد من الملفات العالقة، أبرزها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، وسط متابعة إقليمية ودولية حثيثة لمسار هذه المحادثات.

إيران تأجيل اجتماع الخبراء الفنيين واشنطن السبت المقبل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي