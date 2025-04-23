ولي العهد البريطاني يشارك في جنازة البابا الراحل نيابة عن الملك تشارلز

أعلن قصر كنسينجتون الملكي أن ولي العهد البريطاني، الأمير وليام، سيشارك في مراسم جنازة البابا فرانسيس، المقررة السبت المقبل، ممثلًا عن والده الملك تشارلز الثالث.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن أمير ويلز سيترأس الوفد البريطاني المشارك في الجنازة الرسمية، التي ستُقام بالفاتيكان، وذلك تقديرًا للعلاقات الوثيقة التي جمعت الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية، وللأهمية الرمزية لهذا الحدث الديني العالمي.

ويُعد حضور الأمير وليام تأكيدًا على استمرار العلاقات الدبلوماسية والدينية بين المملكة المتحدة والفاتيكان، خاصة في المناسبات الكبرى التي تحظى بمتابعة دولية واسعة.