أوكرانيا: 193 غارة روسية على مناطق حدودية في إقليم سومي خلال 24 ساعة

أعلنت الإدارة العسكرية في إقليم سومي الأوكراني، الثلاثاء، أن القوات الروسية نفذت 193 غارة جوية ومدفعية على المناطق الحدودية والمستوطنات التابعة للإقليم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما أدى إلى وقوع 457 انفجارًا في مناطق مختلفة.

وأوضح البيان، الذي نقلته وسائل إعلام محلية، أن الهجمات استهدفت بنية تحتية مدنية ومواقع سكنية، ما أسفر عن أضرار مادية واسعة، دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

وتأتي هذه التصعيدات في ظل استمرار العمليات العسكرية الروسية في الشمال الشرقي لأوكرانيا، حيث تُعد منطقة سومي من أبرز المناطق التي تتعرض لهجمات متكررة نظرًا لقربها من الحدود الروسية.