ads
الأربعاء 23 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: المفاوضات التجارية مع الصين تسير بشكل إيجابي والعلاقات في تحسن

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين تحقق تقدمًا ملموسًا، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تحسنًا ملحوظًا.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي ونقلتها صحيفة "نيويورك بوست"، إن "المحادثات مع الصين تسير بشكل جيد للغاية"، مضيفًا أن "عددًا متزايدًا من الدول بات يلاحظ تحسن المناخ التجاري بين واشنطن وبكين".

ويأتي هذا التصريح في ظل مساعٍ متواصلة من الجانبين لإزالة التوترات التجارية التي طغت على العلاقات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، خاصة في ما يتعلق بالرسوم الجمركية وحقوق الملكية الفكرية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضات التجارية الصين العلاقات في تحسن