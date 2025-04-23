ترامب: المفاوضات التجارية مع الصين تسير بشكل إيجابي والعلاقات في تحسن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين تحقق تقدمًا ملموسًا، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تحسنًا ملحوظًا.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي ونقلتها صحيفة "نيويورك بوست"، إن "المحادثات مع الصين تسير بشكل جيد للغاية"، مضيفًا أن "عددًا متزايدًا من الدول بات يلاحظ تحسن المناخ التجاري بين واشنطن وبكين".

ويأتي هذا التصريح في ظل مساعٍ متواصلة من الجانبين لإزالة التوترات التجارية التي طغت على العلاقات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، خاصة في ما يتعلق بالرسوم الجمركية وحقوق الملكية الفكرية.