ads
الأربعاء 23 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مكالمة هاتفية بين نتنياهو وترامب تركز على البرنامج النووي الإيراني

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن مكالمة هاتفية قصيرة جمعت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تركزت بشكل رئيسي على الملف النووي الإيراني، إلى جانب قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

وأوضح ترامب، في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أن الحديث مع نتنياهو تطرق إلى "التهديد المتزايد الذي يشكله برنامج إيران النووي"، مشيرًا إلى وجود توافق في وجهات النظر حول ضرورة اتخاذ موقف حازم لردع طهران ومنعها من امتلاك أسلحة نووية.

وتأتي هذه المكالمة في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية بشأن أنشطة إيران النووية، وسط دعوات دولية متزايدة لاستئناف المفاوضات وضمان عدم خروج البرنامج عن الإطار السلمي.

مكالمة هاتفية البرنامج النووي الإيراني رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب