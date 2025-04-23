مكالمة هاتفية بين نتنياهو وترامب تركز على البرنامج النووي الإيراني

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن مكالمة هاتفية قصيرة جمعت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تركزت بشكل رئيسي على الملف النووي الإيراني، إلى جانب قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

وأوضح ترامب، في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أن الحديث مع نتنياهو تطرق إلى "التهديد المتزايد الذي يشكله برنامج إيران النووي"، مشيرًا إلى وجود توافق في وجهات النظر حول ضرورة اتخاذ موقف حازم لردع طهران ومنعها من امتلاك أسلحة نووية.

وتأتي هذه المكالمة في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية بشأن أنشطة إيران النووية، وسط دعوات دولية متزايدة لاستئناف المفاوضات وضمان عدم خروج البرنامج عن الإطار السلمي.