بسبب خلافات أسرية.. طالب ينهي حياته شنقًا بعد تغيبه يومين بسطح منزله في الفيوم

أقدم طالب بالمرحلة الإعدادية على الانتحار شنقا داخل منزل أسرته بحي قحافة، التابعة لقسم شرطة أول الفيوم، بمحافظة الفيوم، لخلافات أسرية بسبب تعنيفه للاهتمام بدراسته، مما دفع الشاب إلى التخلص من حياته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وناظرت النيابة الجثمان، وقررت انتداب الطب الشرعي، لإعداد تقرير الصفة التشريحية له.

انتحار طالب بالإعدادية شنقًا

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم أول شرطة الفيوم، يفيد بانتحار طالب بالإعدادية شنقًا، داخل منزل أسرته في بحي قحافة، بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

خلافات أسرية بين الشاب وأسرته

وتبين من تحريات المباحث، التي أجراها، رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم الرائد أحمد السوهاجي، أن خلافات أسرية بين الشاب وأسرته، بسبب عدم اهتمامه بدراسته هي الدافع لانتحار الشاب «أحمد. م.ر.م»، 15 سنة، نتيجة إصابته بأزمة نفسية حادة، دفعته إلى الإقدام على الانتحار، بعد تغيبه يومان، وعثور أسرته على جثته أعلى سطح المنزل متخلصا من حياته شنقا.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إيداع جثة الشاب بمشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية.