أسعار الفراخ والبيض في مصر اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025

استقرت أسعار الفراخ وفي المحلات والأسواق المصرية مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، استقرارا ملحوظا ، عند نفس مستوى تراجع أسعار الأمس، حيث تراجع سعر كيلو الفراخ البيضاء بقيمة 7 جنيهات وذلك بعد حالة التذبذب بين الارتفاع والانخفاض في أسعار الفراخ خلال الفترة الماضية، فيما تراجعت أسعار البيض اليوم ، بنحو 5 جنيهات في سعر الكرتونة .

أسعار الفراخ

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في المزارع اليوم 71 جنيهًا، لتباع في الأسواق بحوالي 81 جنيها للكيلو .

و تراوحت أسعار الدواجن الحمراء “الساسو ” بين 70 و71 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن ، لتباع بالأسواق بسعر يتراوح من 80 إلى 81 جنيها للكيلو.

و سجل سعر كيلو الفراخ البلدي ليتراوح من 109: 110 جنيهات في المزارع لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر 120 جنيهًا للكيلو .

و سجل كيلو البانيه سعرا تراوح بين 200 و210 جنيهات باختلاف الأسواق والمناطق .

و سجل سعر لحم أمهات الدواجن البيضاء 70 جنيها للكيلو.

بينما وصل سعر كيلو البط البلدي إلى 150 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 45 و51 جنيها.

وسجل سعر الكتكوت «ساسو» في الأسواق اليوم ليتراوح من 13 إلى 14 جنيها.

حجم الانتاج الداجني

يصل حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر إلى حوالي 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة، كما تنتج مصر حوالي 14 مليار من بيض المائدة.

و يشهد السوق الداجني المصري حالة من الهدوء النسبي خلال الفترة الماضية بعد الخطوات التي اتخذتها الحكومة ممثلة في “وزارة الزراعة ” التي اتخذت عدة خطوات لدعم القطاع، من بينها توفير كميات إضافية من اللقاحات، وتسهيل الإجراءات أمام المنتجين، وهو ما ساهم نسبيًا في استقرار السوق و تحقيق التوازن بين العرض و الطلب .

أسعار البيض اليوم

تراجعت أسعار البيض بمختلف أنواعه في الأسواق و المحلات المصرية خلال تداولات اليوم الأربعاء .

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 110 جنيهًا سعر الجملة، لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهًا.

و بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 105 جنيهًا بالمزارع ، لتباع للمستهلك بـ115 جنيهًا.