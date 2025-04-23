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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إندونيسيا وماليزيا تبحثان تطورات غزة والتعريفات الجمركية الأمريكية

الرئيس الإندونيسي
الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو
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ناقش الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ونائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي، خلال لقائهما في جاكرتا، الثلاثاء، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والتعريفات الجمركية الأمريكية.

وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية التكاتف الإسلامي والدولي لدعم الشعب الفلسطيني، وضرورة الضغط من أجل إنهاء معاناة المدنيين في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما تبادل المسؤولان وجهات النظر حول آثار السياسات التجارية الأمريكية، لاسيما التعريفات الجمركية الجديدة، وانعكاساتها على اقتصاديات دول جنوب شرق آسيا، مؤكدين أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وتأتي هذه المباحثات في إطار تعزيز التنسيق الثنائي بين جاكرتا وكوالالمبور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اندونيسيا ماليزيا تطورات غزة التعريفات الجمركية الأمريكية