إحالة «هشام جوجل» المتهم بابتزاز خطيبته بالفيوم للأمراض النفسية وانتظار التقرير الطبي

أصدرت محكمة جنايات الفيوم، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد إيهاب، قرارها اليوم ٢٢ أبريل ٢٠٢٥، بإحالة المتهم هشام حمدون الشهير بـ(هشام جوجل) إلى مستشفى الأمراض النفسية تحت الملاحظة، وانتظار التقرير الطبي.



شقيق خطيبة هشام جوجل السابقة

وقال شقيق خطيبة هشام جوجل السابقة أنه على مدار سنوات، دأب المتهم على ملاحقة شقيقتي الصغرى (ضمن فتيات أخريات من ضحاياه) وتهديدها وابتزازها والتشهير بها، كما طال أذاه أسرتي بالكامل وإتخذنا ضده الإجراءات القانونية في يناير الماضي، وألقى القبض عليه والتحقيق معه في الاتهامات التي وجهتها النيابة إليه، وهو حاليًا قيد المحاكمة، ونحن حاليًا في إنتظار تحقيق العدالة.

المجلس القومي للمرأة

وأضاف، أشكر الجهات المسؤولة ومنظمات المجتمع المدني التي بادرت بتقديم الدعم للقضية، والجهات القائمة على إنفاذ القانون، لسرعة الاستجابة وحماية المجتمع المصري من تصرفاته، كذلك تلقينا دعمًا قانونيًا واستشاريًا ونفسيًا من المجلس القومي للمرأة.