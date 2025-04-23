أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، تسليم أرض مصنع وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق مواد البناء المصرية .

أسعار الحديد اليوم

سجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 39000 جنيه للطن، وسجل سعر حديد بشاي 38500 جنيه للطن، وسجل سعر حديد السويس للصلب 38500 جنيه للطن.

بينما سجل أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين 37000 جنيه للطن، وحديد الكومي 36000 جنيه للطن، كما سجل العشري 35800 جنيه للطن، ومصر ستيل 37000 جنيه، وحديد المدينة سعر 36500 جنيه للطن.

كما سجل أسعار الحديد اليوم في شركة الجارحي سعر 38500 جنيه للطن، وسجل حديد العتال سعر 38000 جنيهًا، والمعادي سعر 36500 جنيه، والمراكبي سعر 37300 جنيه للطن، وعطية سعر 36000 جنيه للطن.

وسجل طن الحديد اليوم بالأسواق للمصانع الاستثمارية بسعر يبدأ من 35 ألف جنيه، بينما بدأ سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة من 39 ألف جنيه.

حجم انتاج الحديد محليا

جدير بالذكر أن حجم انتاج مصر من حديد التسليح يبلغ حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

ويضاف إلى سعر المصنع قيمة تترواح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

أسعار الأسمنت اليوم



سجل سعر طن أسمنت السويدي في السوق المصري اليوم نحو 3530 حنيهًا في الطن .

وسجل سعر أسمنت السويس 3300 جنيهًا في الطن .

بينما سجل سعر أسمنت حلون اليوم نحو 3320 جنيهًا في الطن.

وبلغ سعر طن أسمنت النصر حوالي 3260 جنيهًا.

بينما سجل سعر أسمنت الفهد نحو 3200 جنيهًا للطن .

وبلغ سعر أسمنت النصر في مصر اليوم 3260 جنيهًا للطن.

وبلغ أسمنت وادي النيل حوالي 3200 جنيهًا .

و سجل سعر طن أسمنت المخصوص نحو 3300 جنيهًا.

فيما تراوحت أسعار الأسمنت المخلوط بين 2130 إلى 2500 جنيهًا.

و سجل الأسمنت المقاوم سعرا يتراوح بين 3420 و3550 جنيهًا.

و تراوح سعر الأسمنت الأبيض بين 4000 إلى 4150 جنيها.