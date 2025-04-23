«خبطه وجري».. حبس قائد سيارة نقل تسبب في وفاة «جامع خردة» بالسلام

أمرت النيابة العامة بحبس قائد سيارة نقل لاصطدامه بأحد الأشخاص وإحداث إصابته التى أودت بحياته بالسلام، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وتحريات المباحث حول الواقعة.

سائق يدهس جامع خردة بالسلام

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع مصادمة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين أنه حال عبور (جامع خردة) للطريق محل البلاغ إصطدمت به سيارة "نقل" أدت لإصابته التى أودت بحياته ولاذ قائدها بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارة "بدون تراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).. وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.