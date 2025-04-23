ترامب ينفي نيته إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول

الأربعاء 23/أبريل/2025 - 01:22 ص

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعتزم إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، جيروم باول، في الوقت الراهن، رغم التوترات القائمة بشأن السياسات النقدية.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين، الثلاثاء، ونقلتها شبكة "سي إن إن"، رد ترامب على تساؤلات بشأن مصير باول قائلًا: "لا أنوي إقالته"، في إشارة إلى استمرار التعاون بين البيت الأبيض والمجلس الفيدرالي خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي تصريح ترامب وسط تكهنات إعلامية حول خلافات بين الإدارة الأمريكية والبنك المركزي بشأن معدلات الفائدة والسياسات الاقتصادية المتبعة لمواجهة التضخم والنمو الاقتصادي.