أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 

تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مستهل تداولات اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 في البنوك الحكومية و التجارية و مكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية.

أسعار الدولار

بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري 50.96 جنيه للشراء و51.10 للبيع.

و سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري عند 50.99 جنيه للشراء ونحو 51.09 جنيها للبيع.

و تراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي عند 50.99 جنيها للشراء ونحو 51.09 جنيها للبيع.

كما تراجع سعر الدولار الأمريكي مستهل اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي عند 51 جنيه للشراء 51.10 جنيها للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد عند 50.98 جنيها للشراء و51.08 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيها للبيع.

في بنك الإسكندرية تراجع سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري عند 50.99 جنيه للشراء 51.09 جنيها للبيع.

كما تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 51.09 جنيه للشراء و51.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

و سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الاسلامي اليوم نحو 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.

في بنك التعمير والإسكان سجل سعر صرف الدولار اليوم نحو 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.

و بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في ميد بنك حوالي 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.

و تراجع سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني إلي نحو 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في بنك قناة السويس نحو 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي 50.98 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع.

و انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المتحد 50.98 جنيه للشراء و51.08 جنيه للبيع.



كما تراجع سعر الدولار في بنك نكست إلي نحو 50.98 جنيه للشراء و51.08 جنيه للبيع.