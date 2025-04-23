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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيلون ماسك: قرار فرض التعريفات الجمركية بيد الرئيس الأمريكي وحده

رجل الأعمال الأمريكي
رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك
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أكد إيلون ماسك، رئيس إدارة الكفاءة الحكومية في الولايات المتحدة والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، أن البتّ في قضايا التعريفات الجمركية يندرج ضمن صلاحيات رئيس الولايات المتحدة بشكل كامل.

وأوضح ماسك، في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن بي سي" الثلاثاء، أن سلطة اتخاذ القرار بشأن فرض أو تعديل الرسوم الجمركية تقع حصريًا ضمن نطاق اختصاص الرئيس، دون تدخل مباشر من الجهات الأخرى.

ويأتي تصريح ماسك في ظل نقاشات موسعة داخل الأوساط الاقتصادية والإدارية الأمريكية حول مستقبل السياسة التجارية، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات مع الصين والاتحاد الأوروبي، والضغوط المتزايدة لدعم الصناعات الوطنية.

إيلون ماسك فرض التعريفات الجمركية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب