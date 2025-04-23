إيلون ماسك: قرار فرض التعريفات الجمركية بيد الرئيس الأمريكي وحده

أكد إيلون ماسك، رئيس إدارة الكفاءة الحكومية في الولايات المتحدة والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، أن البتّ في قضايا التعريفات الجمركية يندرج ضمن صلاحيات رئيس الولايات المتحدة بشكل كامل.

وأوضح ماسك، في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن بي سي" الثلاثاء، أن سلطة اتخاذ القرار بشأن فرض أو تعديل الرسوم الجمركية تقع حصريًا ضمن نطاق اختصاص الرئيس، دون تدخل مباشر من الجهات الأخرى.

ويأتي تصريح ماسك في ظل نقاشات موسعة داخل الأوساط الاقتصادية والإدارية الأمريكية حول مستقبل السياسة التجارية، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات مع الصين والاتحاد الأوروبي، والضغوط المتزايدة لدعم الصناعات الوطنية.