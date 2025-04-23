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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي: روسيا تسعى لإقصاء واشنطن من محادثات السلام لإبراز دورها القيادي

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بمحاولة تهميش دور الولايات المتحدة في محادثات السلام الجارية بشأن الحرب في أوكرانيا، بهدف إظهار نفسها كقوة قيادية في الملف.

وقال زيلينسكي، خلال إحاطة إعلامية عقدها، الثلاثاء، إن موسكو "تحاول إقصاء واشنطن من المشهد التفاوضي"، مشددًا على أن روسيا "ليست مستعدة للسلام بنفس الطريقة التي نستعد بها نحن"، في إشارة إلى التباين في النوايا والجهود بين الطرفين.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن أي تسوية سلمية لا يمكن أن تتم بغياب الولايات المتحدة، مؤكدًا أهمية الدور الأمريكي في ضمان التوازن والعدالة في أي مفاوضات مستقبلية.

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