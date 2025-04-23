زيلينسكي: روسيا تسعى لإقصاء واشنطن من محادثات السلام لإبراز دورها القيادي

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بمحاولة تهميش دور الولايات المتحدة في محادثات السلام الجارية بشأن الحرب في أوكرانيا، بهدف إظهار نفسها كقوة قيادية في الملف.

وقال زيلينسكي، خلال إحاطة إعلامية عقدها، الثلاثاء، إن موسكو "تحاول إقصاء واشنطن من المشهد التفاوضي"، مشددًا على أن روسيا "ليست مستعدة للسلام بنفس الطريقة التي نستعد بها نحن"، في إشارة إلى التباين في النوايا والجهود بين الطرفين.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن أي تسوية سلمية لا يمكن أن تتم بغياب الولايات المتحدة، مؤكدًا أهمية الدور الأمريكي في ضمان التوازن والعدالة في أي مفاوضات مستقبلية.