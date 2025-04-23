الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اقتحمات واعتقالات واسعة بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، قرية مراح رباح، جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قروي "مراح رباح"، حسين الشيخ، ل`وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت في عدد من أحيائها وشوارعها، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاق محالهم، قبل أن تغلق مداخل القرية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، عند حاجز "بيت فوريك" العسكري شرقا، وتمركزت في محيط مخيم "عسكر"، واعتقلت مواطنا عند حاجز "دير شرف" العسكري غرب.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضا الشاب مهند قفاف، بعد إجباره على تسليم نفسه بعدما اعتقلت شقيقه صباح اليوم عقب اقتحام منزله في منطقة "رفيديا".

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من مدينة الخليل، بعد أن اقتحمت محلا تجاريا وسط المدينة، واعتقلت الشاب يحيى أبو عصب، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة /سعير/، شمال غربي الخليل، وتجولت في عدة أحياء وشوارع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

في سياق آخر، اعتدى مستوطنون اليوم الثلاثاء، على مواطن أثناء قيادته مركبته قرب منطقة /شلال العوجا/، شمالي مدينة أريحا.