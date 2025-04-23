أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025

شهدت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية حالة من الهدوء النسبي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، وذلك بعد التراجع الذي سجلته في ختام تعاملات أمس الثلاثاء بقيمة 60 جنيهًا للجرام.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل تقلبات حادة وعدم استقرار بأسواق الذهب العالمية، تأثرًا بعدة عوامل أبرزها قرارات الرئيس الأمريكي بفرض تعريفات جمركية جديدة، إلى جانب تصاعد التوترات التجارية مع الصين، والأزمات الجيوسياسية العالمية التي تؤثر على توجهات المستثمرين نحو المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 “الأكثر تداولا ومبيعًا في السوق المصري ” بداية اليوم نحو 4890 جنيها للبيع، و4870 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 24 ( الأعلى و الأغلى فئة بين الأعيرة المتداولة في مصر" خلال تعاملات اليوم نحو 5588.5 جنيه للبيع، و5565.75 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة اليوم الأربعاء إلى 5122.75 جنيه للبيع، و5102 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بداية تعاملات اليوم الأربعاء نحو 4191.5 جنيه للبيع، و4174.25 جنيه للشراء.

و وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في أسواق الصاغة اليوم نحو 3260 جنيهًا للبيع، و3246.75 جنيه للشراء.

و استقر سعر جرام الذهب عيار “9 ” في الصاغة المصرية مستهل اليوم الأربعاء نحو 2095.75 جنيه للبيع، و2087.25 جنيه للشراء.



وسجل سعر الجنيه الذهب “ و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب ” في مصر بداية التعاملات اليوم في الأسواق نحو 39120 جنيهًا للبيع، و38960 جنيهًا للشراء.

العوامل المؤثرة علي أسعار الذهب

و تتأثر أسعار الذهب في السوق المحلي بعدة عوامل عالمية و محلية أبرزها ( تحركات الأسعار في البورصات العالمية, و سعر صرف الدولار في السوق المحلية , بالاضافة إلي حجم العرض والطلب، والذي يتزايد في فترات المواسم والمناسبات، أو خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي ) .

أسعار الذهب عالميا

اما عن سعر الذهب في البورصات العالمية , فيشهد السوق العالمي للذهب حالة من التذبذب و عدم الاستقرار نتيجة استمرار المخاوف في الأسواق المالية , و حالة عدم اليقين بلدي المستثمرين بعد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عنها حرب تجارية جديدة.

انخفاض سعر أونصة الذهب عالمياً إلى ما دون 3400 دولار، عقب وصولها في وقت سابق إلى مستوى قياسي بلغ 3500 دولار للأونصة.