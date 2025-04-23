نقيب التمريض ترد على إساءة طبيب: "كلام غير أخلاقي وغير مقبول"

أعربت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن استيائها بعد التصريحات المسيئة التي نشرها طبيب عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، بحق مهنة التمريض، لافتة إلى أن ما صدر منه يمثل إساءة غير أخلاقية وغير مقبولة.

الدكتورة كوثر محمود مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي

وقالت نقيب التمريض خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي: “الاعتذار الذي قدمه الطبيب لا يكفي لتهدئة غضب جموع التمريض، مفيش حد عاقل يكتب كلام زي ده، وما فعله الطبيب غير أخلاقي سواء كان التمريض من الذكور أو الإناث”.

وأضافت نقيب التمريض: “أن النساء يشكلن النسبة الأكبر في المهنة، حيث تصل إلى نحو 70%، مشيرة إلى أن مثل هذه التدوينات تثير القلق لدى الأسر والمجتمع بشأن بناتهن العاملات في المجال، خصوصًا في ظل وجود عناصر طبية قد تُظهر سلوكًا غير مسؤول، حتى وإن ادعت أن الأمر كان مزاحًا”.

وتابعت نقيب التمريض: “عندنا عدد كبير من الممرضات المتزوجات، بخلاف حديثات التخرج، وتدوينات زي دي بتخلينا نخاف على بناتنا من التردد على بيئة عمل فيها أطباء من النوع ده، مهما كان شأنه أو سنة”.

قمر الليالي.. تفاصيل المنشور المسيء لمهنة التمريض

كتب استشاري المخ والأعصاب، محمد الجوهرى، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، حيث قال: “الجراحين العواجيز اللي زي حالاتي طول عمرهم متعودين إن حكيمة العمليات بتبقى واحدة ست، متجوزة بقى ولا بنت بنوت مش مهم، المهم إنها تكون ست، البصة في وشهم بتشفي العليل، فما بالك بالجراح الشقيان”.

وحمل المنشور حديثًا عن النساء من التمريض في غرف العمليات، ما أعتبره البعض تحرشًا لفظيًا، وآخرون اعتبروا إياه تجاوزًا في حق التمريض، قائلًا: “الستات برضوا حنينين، وبعدين هما أساتذتنا القدام زمان كانوا هبل مثلًا، اشمعنا يعني اختاروا الستات لغرف العمليات، كانوا أساتذة بجد، حتى في اختياراتهم، وعشنا على كده سنين وسنين أنا والجراحين، المخضرمين اللي زي حالاتي”.

وتابع: “الحكيمات ستات، لغاية ما اقتحم المهنة، الخناشير، الرجالة يعني، تلاقي الواحد من دول طول بعرض بيشتغل، حكيمة عمليات، طيب أنا طول عمري باسمي حكيمة العمليات اللي تشتغل معايا في العملية، بسميها قمر الليالي: هاتي مشرط يا قمر الليالي، هاتي مقص يا قمر الليالي، أو امسكي الشفاط يا قمر الليالي، وبتبقى مبسوطة وقلبها بينط من الفرحة، من اسمها الجديد.. إنما الأخ الخنشور ده هانده عليه وأقول يا إيه”.