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الأربعاء 23 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا ونيوزيلندا تؤكدان التزامهما بدعم أوكرانيا على المدى الطويل

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
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شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ونظيره النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، على أهمية استمرار دعم أوكرانيا على المدى الطويل، في مواجهة التحديات التي تمر بها منذ اندلاع الحرب.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الزعيمين، الثلاثاء، في مقر الحكومة البريطانية بـ"داونينج ستريت"، حيث تباحثا في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية.

وأكد الجانبان خلال المحادثات التزام بلديهما بتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني اللازم لكييف، وضرورة الحفاظ على وحدة الموقف الدولي في مواجهة التهديدات التي تمس الأمن والاستقرار العالميين.

كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين لندن وويلنغتون، خاصة في مجالات الدفاع والتجارة وتغير المناخ.

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