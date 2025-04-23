نصر عبده: زيارة ماكرون رسالة للعالم بأن مصر دولة أمن وأمان

ثمن الكاتب الصحفي نصر عبده، زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، مشيرًا إلى أن الحديث عن أحقية فلسطين في إنشاء دولة من قبل فرنسا بعد مغادرة ماكرون القاهرة يؤكد نجاح الزيارة.

وأضاف «عبده»، خلال لقائه ببرنامج "مصر كل يوم"، المذاع عبر فضائية "مصر"، أن العالم بأسره شاهد الجولة التي قام بها ماكرون في شوارع القاهرة، وهو ما يعكس حجم الأمن والاستقرار في الدولة، فالزيارة رسالة بأن مصر دولة أمن وأمان.

انطباع الرئيس الفرنسي عن مصر

وأوضح أن انطباع الرئيس الفرنسي لمصر مختلفة ونتائجها مختلفة وتأثيرها السياسي مختلف، مشيدا بزيارة الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إلى مستشفى العريش وزيارة المصابين الفلسطينيين.

ماكرون يؤيد الخطة العربية لإعمار غزة



وأشار إلى أن قول ماكرون أن غزة ليست مشروعًا عقاريًا هو بذلك يرد على المخطط الأمريكي والذي يستهدف إلى تحويل غزة إلى مشروع عقاري، مؤكدًا أن ماكرون يؤيد الخطة العربية لإعمار غزة.

