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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نصر عبده: التكامل الاقتصادي لن يجعل الدول العربية تحتاج إلى أحد

الكاتب الصحفي نصر
الكاتب الصحفي نصر عبده
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قال الكاتب الصحفي نصر عبده، إنه يتمنى من أن يؤدي توحيد الرؤى السياسية إلى توحيد الرؤى الاقتصادية في الدول العربية والتكامل الاقتصادي، فإذا حدث ذلك فلن نحتاج إلى أي شىء من أي دولة وسيكون القرار عربي خالص لا يتحكم فيه أحد ولا يتأثر بأي مفردات خارجية أو أي ملابسات خارجية.

وأضاف “عبده”، خلال لقائه ببرنامج "مصر كل يوم"، المذاع عبر فضائية "مصر"، أنه لو تم الاتحاد على المستوى الاقتصادي عربيا سيكون لدينا رقم مهول في الأراضي الزراعية والمسطحات المائية والمحاصيل والثروة الحيوانية والثروة التعدينية والثروة البشرية.

وتابع الكاتب الصحفي: "لو تم الاتحاد عسكريا بين الدول العربية لن تكون هناك قوى تضاهي القوة العربية وهو الهدف الأسمى".
 

الكاتب الصحفي نصر عبده الرؤى الاقتصادية التكامل الاقتصادي الدول العربية