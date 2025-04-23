إطلاق الأنشطة الشاطئية للنشء في شمال سيناء احتفالًا بتحرير سيناء.. صور

واصلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء "إدارة تنمية النشء" من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء فعاليات الأنشطة الشاطئية للنشء، تزامنًا مع احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء، وسط مشاركة واسعة من أبناء شمال سيناء، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية.

فعاليات تحت رعاية وزير الشباب

نُفذت الفعاليات برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

تعزيز قيم الانتماء الوطني

أكد "حسن عبد الوهاب " أن هذه الفعاليات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تنمية قدرات النشء في المحافظات الحدودية، وتعزيز قيم الانتماء الوطني من خلال أنشطة تدمج بين الرياضة والثقافة والترفيه، مشيرًا إلى أن الاهتمام بأبناء سيناء يمثل أولوية وطنية لبناء جيل واعٍ ومؤهل.

عروض استعراضية شاطئية

وتتضمن الفعاليات عروضًا استعراضية، مسابقات جماعية، فقرات فنية وترفيهية، بالإضافة إلى أنشطة كشفية، وتوعية بيئية، وحملات لتنظيف الشواطئ، وسط تفاعل لافت من المشاركين وإشادة واسعة من الأهالي والقائمين على البرنامج.

وتُعد هذه الفعاليات ترجمة عملية لاهتمام الدولة بتمكين النشء، ودمجهم في العملية التنموية، عبر توفير بيئة محفزة تتيح لهم التعبير عن مواهبهم، وتوسيع آفاقهم، وبناء شخصياتهم على أسس من التوازن والانفتاح على تحديات المستقبل.