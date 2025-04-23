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الأربعاء 23 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم
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تقدم لكم «البوابة نيوز» الدليل الكامل لأهم مباريات اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، التي تقام على مختلف الملاعب العالمية والعربية، سواء في البطولات الأوروبية الكبرى أو البطولات المحلية.

وتشهد أجندة اليوم مواجهات مثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، ودوري روشن السعودي، مع اقتراب الحسم في المراحل النهائية من الموسم الكروي.

الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 34

آرسنال × كريستال بالاس
الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة عبر beIN Sports HD 1
 

الدوري الإسباني – الجولة 33

خيتافي × ريال مدريد
الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة عبر beIN Sports HD 3
 

ديبورتيفو ألافيس × ريال سوسييداد
الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة عبر beIN Sports HD 2
 

الدوري الإيطالي – الجولة 33

جنوى × لاتسيو
الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة عبر AD SPORTS Premium 2
 

بارما × يوفنتوس
الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة عبر AD SPORTS Premium 1
 

دوري روشن السعودي للمحترفين – الجولة 29

الخليج × القادسية
الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة عبر SSC1 HD
 

مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم والقنوات الناقلة مباريات اليوم بث مباشر