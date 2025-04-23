محافظ شمال سيناء يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بديوان عام المحافظة بالعريش، في إطار بحث عدد من الملفات المهمة والمشتركة، في حضور الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان، اللواء محمد عقل، سكرتير عام المحافظة المساعد، الدكتور أحمد سمير، مدير مديرية الصحة، الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

أعضاء وفد حقوق الإنسان

ضم الوفد كلا من: الدكتورة نهى طلعت عبد القوي أمينة اللجنة الاجتماعية والدكتورة ولاء جاد الكريم، ومحمد ممدوح، عضوي اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة بالمجلس: أسماء فوزي، ورامي علام، هاني الحسيني.

ترحيب بوفد المجلس القومي بالعريش

ورحب المحافظ بوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، مثمنا الدور الذي يقوم به المجلس في مختلف المحافظات وخاصة محافظة شمال سيناء.

وأكدت الدكتورة نهى طلعت أمينة اللجنة الاجتماعية أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة المجلس للتوصيات التي التزمت بها الدولة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي نصت على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.