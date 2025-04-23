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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ شمال سيناء يكرم عددًا من الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفيات

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يكرم منظومة القطاع الصحي والمستشفيات
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أقام اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء احتفالية لتكريم مديرية الشؤون الصحية وكافة المستشفيات التابعة لها في المحافظة في مبادرة تعكس التقدير العميق للدور الحيوي والمتكامل الذي تضطلع به منظومة القطاع الصحي في شمال سيناء.

حضور كبير لحفل التكريم

 وقد شهدت الفعالية حضورًا رفيع المستوى ضم العميد أسامة الغندور السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء، والدكتور أحمد سمير مدير مديرية الشؤون الصحية والدكتور أسامة سالم وكيل المديرية، والدكتورة منى حرب مدير عام الطب العلاجي، بالإضافة إلى مديري المستشفيات ورؤساء الأقسام وكوكبة من العاملين في مختلف القطاعات الصحية بالمحافظة.

إشادة بدور قطاع الصحة

وأشاد اللواء خالد مجاور بالدور الاستراتيجي الذي يلعبه القطاع الصحي بشمال سيناء كوحدة متكاملة، مؤكدًا على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع مكوناته من مديرية ومستشفيات في سبيل توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين. وأثنى سيادته على الجهود المشتركة التي تبذلها هذه المؤسسات في تطوير الخدمات والارتقاء بالمنظومة الصحية ككل.

اهتمام المحافظة بالقطاع الصحي 

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد سمير مدير مديرية الشؤون الصحية عن خالص شكره وتقديره لمعالي اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، على هذه اللفتة الكريمة والدعم المستمر الذي يوليه للقطاع الصحي في المحافظة. وأكد أن هذا التكريم هو حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء من قبل جميع العاملين في المديرية والمستشفيات لخدمة أهالي شمال سيناء.

كما أكد الدكتور أحمد سمير على أن هذا التقدير هو تكريم لجميع الجهود المخلصة التي يبذلها القطاع الصحي وكافة المستشفيات في المحافظة، والتي تعمل بتفانٍ لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

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