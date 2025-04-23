هاني رمزي بمؤتمر مستقبل الدراما: «بعض الفنانين يشعرون بالتعنت ضدهم وآخرون يجلسون في منازلهم»

وجه الفنان هاني رمزي عدة تساؤلات للمسؤولين عن المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة قائلا: لماذا هناك شعور لدى بعض الفنانين بالتعنت ضدهم وهناك فنانين يجلسون في منازلهم، كما سأل عن فكرة تعددية الإنتاج وأين سيعرض هذا الإنتاج.

جاء ذلك خلال مؤتمر مستقبل الدراما فى مصر الذى عقد، أمس الثلاثاء، بماسبيرو تحت رعاية الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وطالب «رمزي» بضرورة إنتاج الأعمال الكوميدية؛ لأن الظروف القاسية فى الداخل والخارج تتطلب أن يقوم الفن بدوره ورسم البسمة على وجوه المواطنين بأعمال كوميدية بعيدة عن الإسفاف والابتذال وتحترم المشاهد.

تجدر الإشارة إلى أن منصة مؤتمر مستقبل الدراما فى مصر ضمت عددًا من رموز الفن والإبداع خلال الجلسة الأولى وهم: المخرج محمد فاضل، والفنان محمد صبحي والفنان محمود حميدة والسيناريست مدحت العدل والكاتب الكبير محمد جلال عبد القوي والكاتبة الصحفية ورئيس لجنة الدراما بالشركة المتحدة علا الشافعي والفنانين أشرف عبد الباقي وهاني رمزي والروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد.

