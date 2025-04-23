صراع الهبوط والقمة والمقاعد الأوروبية| الدوري الإنجليزي يدخل مراحله الحاسمة.. دراما كروية حتى النفس الأخير

يقترب الدورى الإنجليزى الممتاز ٢٠٢٥ من نهايته، ومع كل جولة تزداد الإثارة، حيث بدأت تتحدد معالم المعارك الثلاث الكبرى: صراع الهبوط، معركة البقاء للفرق الكبرى، وحرب المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، إضافة إلى معركة اللقب المثيرة بقيادة ليفربول.

وعلى الرغم من أن الدوري لم ينته رسميًا ولا تزال هناك ١٥ نقطة كاملة متاحة لكل فريق من خلال ٥ مباريات متبقية، إلا أن ملامح كثيرة بدأت تتضح مبكرًا سواء فى قاع الجدول أو قمته.

ثلاثى الهابطين يقترب من الاكتمال

حتى الآن، تم تأكيد هبوط فريقين رسميًا إلى الدرجة الأولى، وهما ساوثهامبتون الذى حصد فقط ١١ نقطة طوال الموسم، وليستر سيتى الذى جمع ١٨ نقطة.

وبدت رحلة الفريقين مأساوية، مع عجز واضح عن مجاراة إيقاع البريميرليج. أما إبسويتش تاون، الذى يقاتل للبقاء، فلم يتبق له سوى نقطة واحدة إضافية مهدرة ليُحسم مصيره رسميًا ويلتحق بالهابطين، حيث لم يتمكن من تحسين نتائجه بشكل كافٍ فى الأسابيع الأخيرة.

بقاء مانشستر يونايتد وتوتنهام رسميًا

وسط المعركة المحتدمة للهروب من الهبوط، تمكن مانشستر يونايتد من ضمان البقاء رسميًا بعد أن وصل إلى النقطة ٣٨، مبتعدًا عن مناطق الخطر. كما تأكد بقاء توتنهام هوتسبير أيضًا برصيد ٣٧ نقطة، ليحافظ الفريقان الكبيران على تواجدهما فى البريميرليج الموسم المقبل، رغم الأداء المتذبذب الذى وضع جماهيرهما فى حالة قلق لفترات طويلة.

كراسى موسيقية مشتعلة

لا تقل معركة حجز مقاعد البطولات الأوروبية سخونة عن صراع القاع. فهناك صراع حامى الوطيس بين عدد كبير من الفرق، من المركز الثانى حتى المركز العاشر، لحجز تذاكر التأهل إلى دورى أبطال أوروبا، الدورى الأوروبي، ودورى المؤتمر الأوروبي.

فى صدارة هذه المعركة، يحتل آرسنال المركز الثانى برصيد ٦٦ نقطة، وهو الأقرب لضمان مقعد فى دورى الأبطال. ويطارده نيوكاسل يونايتد بـ٥٩ نقطة، بينما يحل مانشستر سيتى ثالثًا بشكل مؤقت بـ61 نقطة، ويلاحقه تشيلسى سادسًا بـ٥٧ نقطة.

المفاجأة تتمثل فى تواجد نوتينجهام فورست وأستون فيلا أيضًا بنفس رصيد تشيلسى (٥٧ نقطة)، مما يجعل الصراع على أشده على المراكز المؤهلة للأبطال والدوري الأوروبي.

فى وسط الجدول، يحاول بورنموث (٤٩ نقطة)، فولهام (٤٨ نقطة) وبرايتون (٤٨ نقطة) اللحاق بالركب، حيث يملكون فرصًا واقعية لخطف بطاقة المشاركة فى دورى المؤتمر الأوروبى على الأقل، بحسب نتائج الجولات الأخيرة.

بهذه الصورة، لا توجد أى مقاعد أوروبية محسومة بعد، مما يجعل كل مباراة متبقية بمثابة نهائى بالنسبة لهذه الفرق.

خطوة واحدة عن اللقب

أما معركة اللقب، فتبدو خاصة جدًا هذا الموسم. إذ يقترب ليفربول من التتويج رسميًا بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز، ويحتاج فقط إلى الفوز فى مباراته المقبلة ضد توتنهام لضمان اللقب بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى.

كما أن ليفربول قد يحسم اللقب مبكرًا حتى دون أن يلعب، فى حال تعرض ملاحقه آرسنال للهزيمة أمام كريستال بالاس فى الجولة القادمة.

بهذه الحسابات، فإن الفريق الأحمر يمتلك مصيره بالكامل بيده، ليواصل مسيرته التاريخية هذا الموسم تحت قيادة آرنى سلوت ليفربول أظهر طوال الموسم اتزانًا كبيرًا بين الدفاع والهجوم، ما جعله الفريق الأكثر استحقاقًا للقب.

نهاية مشتعلة

مع تبقى أسابيع قليلة على النهاية، تزداد الأجواء اشتعالًا سواء فى القمة أو القاع ينتظر عشاق البريميرليج نهاية درامية مليئة بالتحولات والمفاجآت حتى اللحظة الأخيرة، فى موسم استثنائى لن يُنسى بسهولة.