برشلونة يتخطى ريال مايوركا بهدف نظيف ويعزز صدارته للدوري الإسباني

نجح فريق برشلونة في تحقيق فوز مهم على حساب ضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.

الهدف الوحيد

وسجل هدف المباراة الوحيد النجم الإسباني داني أولمو في الدقيقة 46 مع بداية الشوط الثاني، بعد تمريرة حاسمة من المدافع إريك جارسيا.

ورغم محاولات ريال مايوركا للعودة إلى المباراة، إلا أن دفاعات برشلونة وقفت بالمرصاد، ليحافظ الفريق الكتالوني على تقدمه حتى صافرة النهاية.

بهذا الانتصار، عزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الليجا، وواصل تقدمه نحو استعادة لقب الدوري الإسباني، في حين تجمد رصيد ريال مايوركا في منتصف الجدول.