طريقة عمل البيتزا الإيطالية في المنزل

تُعد البيتزا الإيطالية واحدة من أكثر الأكلات شهرة وانتشارًا حول العالم، ولا يكاد يختلف عليها اثنان، من أطفال المدارس إلى كبار السن، ويكمن السر في بساطتها وتنوعها؛ فهي وجبة مرنة يمكن تشكيلها حسب الأذواق المختلفة، سواء كنت من عشاق الخضار أو اللحوم أو حتى الأنواع البحرية، كذلك يجذب مزيج الجبن الذائب مع العجينة الطرية والصلصة الغنية الحواس، فيصعب مقاومته، وتُعد البيتزا طعامًا اجتماعيًا بامتياز، حيث تُشارك بين الأصدقاء والعائلة، وتُقدّم في الحفلات والمناسبات، ما يربطها دومًا بلحظات الفرح والدفء، كما أنها متاحة في كل مكان؛ من المطاعم الفاخرة إلى عربات الطعام وحتى البيوت.

ورغم توفر البيتزا في كل مكان، إلا أن كثيرًا من النساء يفضلن تحضيرها في المنزل، لأسباب متعددة تجمع بين الحرص على الصحة والاهتمام بالتفاصيل، فالبيتزا المنزلية تتيح للسيدات اختيار نوعية الدقيق، كمية الجبن، وجودة الخضروات أو اللحوم المستخدمة، ما يمنحهن راحة البال ويضمن تغذية متوازنة للأسرة، بعيدًا عن الإضافات الصناعية أو الزيوت المهدرجة التي قد تُستخدم في المطاعم.

تجربة عائلية ممتعة

كما يُعتبر تحضير البيتزا في المنزل تجربة عائلية ممتعة، ويوفر المنزل حرية الابتكار، فيمكن تجربة نكهات جديدة أو تصميم بيتزا خاصة ترضي كل فرد في العائلة، وولا يمكن إغفال العامل الاقتصادي؛ فإعداد البيتزا في المنزل أوفر من شرائها جاهزة، خاصة للعائلات الكبيرة، وتقدم لكم “البوابة نيوز” أفضل طريقة لتحضير البيتزا الإيطالي في المنزل.

البيتزا الإيطالي

طريقة تحضير البيتزا الإيطالية الأصلية في المنزل

مقادير عجينة البيتزا

- 3 أكواب دقيق أبيض متعدد الاستخدام

- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

- 1 ملعقة صغيرة سكر

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- ¼ كوب زيت زيتون

- 1 كوب ماء دافئ (تقريبًا حسب الحاجة)

طريقة تحضير البيتزا الإيطالية

مقادير صلصة الطماطم

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- 2 فص ثوم مفروم

- 1 كوب عصير طماطم أو صلصة جاهزة

- ملح، فلفل أسود، ريحان مجفف، زعتر (حسب الذوق)

تزيين البيتزا

- جبن موتزاريلا مبشور

- شرائح زيتون

- فلفل ألوان

- مشروم

- شرائح ببروني أو سلامي (اختياري)

- ريحان طازج للتزيين

طريقة تحضير البيتزا الإيطالية في المنزل

طريقة تحضير البيتزا الإيطالية في المنزل

تحضير العجينة

- اخلطي الخميرة مع السكر والماء واتركيها تتفاعل 5 دقائق.

- أضيفي الدقيق والملح وزيت الزيتون واعجني حتى تحصلي على عجينة ناعمة لا تلتصق.

- اتركيها تختمر ساعة في مكان دافئ.

تحضير الصلصة

- سخني الزيت، ثم أضيفي الثوم حتى يصفر، ثم أضيفي عصير الطماطم والتوابل، واتركيها حتى تتكثف.

أسهل طريقة لتحضير البيتزا الإيطالي

تجهيز البيتزا

- افردي العجينة في صينية مدهونة زيت، وزعي الصلصة، ثم الجبن وباقي المكونات حسب الرغبة.

- اخبزي في فرن ساخن مسبقًا على 220 درجة مئوية لمدة 12-15 دقيقة حتى تذوب الجبنة وتتحمر الأطراف.

التقديم

قدّميها ساخنة مع صوصات جانبية مثل الكاتشب أو صوص الثوم، ويمكن إضافة ورق ريحان طازج لإضفاء لمسة إيطالية أصيلة.