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الأربعاء 23 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مانشستر سيتي يهزم أستون فيلا بصعوبة في الدوري الإنجليزي

فوز مانشسترسيتى
فوز مانشسترسيتى
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حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل مبكرًا عبر نجمه برناردو سيلفا في الدقيقة السابعة من صناعة المصرى عمر مرموش ، قبل أن ينجح ماركوس راشفورد في تعديل النتيجة لصالح أستون فيلا في الدقيقة 18.

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واستمر التعادل حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء، قبل أن يتمكن ماثيوس نونيس من خطف هدف الفوز للسيتيزنز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع (90+4)، بعد تمريرة حاسمة من جيريمي دوكو.

بهذه النتيجة، عزز مانشستر سيتي موقعه في المنافسة على مقاعد البطولات الاوروبية ، بينما تلقى أستون فيلا هزيمة مؤثرة في صراعه نحو المراكز الأوروبية.

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