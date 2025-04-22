طريقة عمل كيكة الشيكولاتة الهشة في المنزل

لا يزال سر الكيكة الهشة يشغل بال الكثير من السيدات، خاصة مع تكرار المحاولات التي تنتهي أحيانًا بنتائج غير مرضية، فالرغبة في تقديم كيكة ناجحة وناعمة تشمل الطعم والشكل والقوام والرائحة، ولهذا تتجه السيدات دومًا للبحث عن أسهل وأضمن الطرق التي تضمن نجاح الكيكة من أول مرة، ومن أبرز عوامل نجاح كيكة الشيكولاتة الهشة استخدام المكونات بدرجة حرارة الغرفة، وخفق البيض جيدًا، وإضافة البيكنج بودر بكمية مناسبة، كما أن نخل الدقيق قبل إضافته يمنع التكتلات، ويساعد في تحقيق القوام المثالي.

تُعد الكيكة من الأطعمة الأساسية التي لا يكاد يخلو منها بيت مصري، فهي حاضرة على مائدة الإفطار، ورفيقة مثالية لأوقات الراحة أمام التلفزيون مع كوب من الشاي، فهي تجمع الكيكة بين الطعم البيتي الدافئ وسهولة التحضير، ما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى ربات البيوت، كما يعشقها الكبار قبل الصغار، وتعتبر حلًا سريعًا لضيافة مفاجئة أو وجبة خفيفة بين الوجبات، وتتنوع وصفاتها بين الكيكة العادية، والكيكة بالبرتقال أو الزبادي أو الشوكولاتة، مما يزيد من إقبال الناس عليها، إذ يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في أي مطبخ.

أفضل طريقة لعمل كيكة الشوكولاتة الهشة

أفضل طريقة لعمل كيكة الشوكولاتة الهشة

المقادير

- 2 كوب دقيق منخول

- ¾ كوب كاكاو خام غير محلى

- 1 كوب سكر

- 1 كوب حليب

- ½ كوب زيت نباتي

- 3 بيضات

- 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا

- رشة ملح

- ½ كوب ماء دافئ (اختياري لزيادة الهشاشة)

خطوات تحضير كيكة الشيكولاتة الهشة

خطوات تحضير كيكة الشيكولاتة الهشة

1. سخّني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.

2. اخفقي البيض مع السكر والفانيليا جيدًا حتى يصبح الخليط هشًا وفاتح اللون.

3. أضيفي الزيت والحليب واستمري في الخفق.

4. في وعاء آخر، اخلطي الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر والملح.

5. أضيفي المكونات الجافة إلى السائلة تدريجيًا، وامزجي بلطف باستخدام ملعقة أو مضرب يدوي.

6. أضيفي الماء الدافئ في النهاية واخلطي حتى يتجانس الخليط تمامًا.

7. صبّي الخليط في قالب مدهون بالزيت والدقيق.

8. اخبزي الكيكة لمدة 35-40 دقيقة أو حتى تنضج (اختبريها بخلة خشبية).

9. اتركيها لتبرد قبل التزيين أو التقطيع، ويمكنكِ تزيين الكيكة بصوص الشوكولاتة، أو رش سكر بودرة، أو تقديمها بجانب آيس كريم الفانيليا أو كوب من الشاي أو القهوة.