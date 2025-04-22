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الأربعاء 23 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرة التنمية المحلية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تخلق بيئة استثمارية مستدامة

لقاء
لقاء
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قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تخلق بيئة استثمارية مستدامة تتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة النمو والازدهار، وتحقيق الشمول المالي للشباب.
 

واضافت الوزيرة في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز ان الوزارة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية مشروعك لتمويل الشباب بقروض لعمل مشاريع خاصة لافتة الي ان الوزرة تساعد الشباب بدراسة الجدوى وتساندهم وحل كل الأمور المعقدة لحين تنفيذ المشروع.

 

جاء ذلك علي هامش التقاء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية.

 

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء اللجان البرلمانية.

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ا الدكتورة منال عوض وزيرة اصمة الإدارية الجديدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة النائب محمد كمال مرعى